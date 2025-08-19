السفير محمد حجازي: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وضع إسرائيل في ركن ضيق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ حركة حماس رفضت منذ أشهر قليلة المقترح المقدم من الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف بينما قبلته إسرائيل، وكان يتضمن إفراجا جزئيا عن عدد من الأسرى والرهائن والدخول لمدة 60 يوما في حوار أو مفاوضات سياسية للاتفاق على باقي عملية الإفراجات والتحدث عما سيتم بشأن قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "طوال هذه الفترة، كانت مصر قد أعدت المشهد بحيث تتولى مجموعة من الخبراء التكنوقراط الفلسطينيين من ذوي الخبرة في قطاع غزة مسؤولية إدارة القطاع كإدارة مدنية لتجاوز الاعتراض الإسرائيلي على وجود حركة حماس في القطاع".

وتابع، أنّ حركة حماس قبلت ألا تكون جزءً من المشهد السياسي في المرحلة التالية، ولكن إسرائيل عادت بعد أن قبلت مقترح ويتكوف وبذلت مصر جهدا بالغا مع وفد رفيع المستوى منذ أيام قليلة مع حركة حماس وتدخلت الدبلوماسية القطرية، وخلال هذه الجولات تم إقناع حركة حماس بقبول مقترح ويتكوف، وعاد الكابينت الإسرائيلي المصغر ليضع 5 شروط تعجيزية وفيها إذعان كامل لحركة حماس، وهو أمر لا بد أن يكون محلا للتفاوض كما أن الحركة عندما قدمت موافقتها على المقترح المصري طلبت ضمانات وهي ضمانات غير متاحة كانت تراها ضرورة أن تكون كتابية من الولايات المتحدة.

وأوضح، أن موافقة حماس وضعت إسرائيل في موضع المسؤولية وركن ضيق حتى تنتقل العملية إلى مسار تفاوضي ويكون مقترح ويتكوف انتقل إلى مدة الـ60 يوما ويتم خلالها التشاور والتفاوض ثم تنتقل بعد ذلك خلال هذه المدة إلى المفاوضات حول غزة والتي تتضمن إدخال المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار، إلا أنّ إسرائيل طلبت أن تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين مرة واحدة.