أخبار التوك شو| 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والاعتداءات على السفارات انتهاك صارخ للقانون الدولي والقوانين الأوروبية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

خبير قانوني: الاعتداءات على السفارات انتهاك صارخ للقانون الدولي والقوانين الأوروبية

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح كل دولة الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

رئيس الصرف الصحي: حل أزمة مجمع مدارس حلوان خلال عام

ناقش برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، شكاوى المواطنين من نقص خدمات الصرف الصحي في منطقة مجمع مدارس الدكتور محمد علي محجوب بكورنيش حلوان، وأكد الأهالي أن غياب الشبكة في المنطقة يتسبب في معاناة يومية، خصوصًا مع قرب المدارس من المصرف الموجود بالمنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن شكاوى السكان في محلها، لافتًا إلى أن المنطقة كبيرة ويخترقها مصرف، حيث تم بالفعل تنفيذ شبكة صرف صحي بطول 35 كيلومترًا على يمين المصرف بواسطة الجهاز التنفيذي، وهذه الشبكة دخلت الخدمة وتقوم الشركة باستلامها وتشغيلها حاليًا، أما على يسار المصرف، وهي المنطقة التي ما زال الأهالي يشتكون منها، فلم تدخل الخدمة بعد.

الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي

أكد الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير وريادة الأعمال بهيئة الرعاية الصحية، أن الاعتمادات الدولية من أهم ركائز استراتيجية الهيئة، وبالفعل حصلنا على 7 اعتمادات دولية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال شادي فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيئة تعمل حاليا من خلال خطة متكاملة لتأهيل المنشآت الصحية، خاصة في المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان، فضلًا عن تطوير البنية التحتية الطبية.

وتابع رئيس وحدة التطوير وريادة الأعمال بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة لديها خدمات على أعلى مستوى خاصة في المناطق السياحية العلاجية، مؤكدا أن مصر تشتهر بالعلاج الطبيعي والأسنان.

رئيس مياه الشرب بالدقهلية: حل جذري لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولنجيل قريبا

أكد المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استجابة الشركة لشكاوى أهالي منطقة قولنجيل بمدينة المنصورة بشأن معاناة بعض المنازل من غرق مياه الصرف الصحي.

وأوضح «نصر» خلال مداخلة عبر برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن المشكلة لا ترجع إلى تهالك الخطوط أو توقفها عن العمل، مشيرًا إلى أن الشبكات تعمل بشكل طبيعي منذ فترة طويلة.

قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الأمر لا يقتصر على التوعية فقط، بل لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

وأوضح قريطم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن قانون المرور يتضمن بالفعل غرامة قدرها نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أنها كافية في المرحلة الحالية إذا ما طُبقت بصرامة، مؤكدًا أن الالتزام سيزداد تدريجيًا مع تفعيلها.

أمين الفتوى: الرحم الصناعي إفساد للأمومة ويتعارض مع القيم الشرعية

علّق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما أعلنته الصين مؤخرًا بشأن تطوير أول روبوت مزود برحم صناعي قادر على الحمل والولادة، مؤكدًا أن هذا التوجه يطرح إشكاليات أخلاقية وشرعية كبيرة، تتطلب التوقف عندها.

السفير محمد حجازي: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وضع إسرائيل في ركن ضيق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ حركة حماس رفضت منذ أشهر قليلة المقترح المقدم من الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف بينما قبلته إسرائيل، وكان يتضمن إفراجا جزئيا عن عدد من الأسرى والرهائن والدخول لمدة 60 يوما في حوار أو مفاوضات سياسية للاتفاق على باقي عملية الإفراجات والتحدث عما سيتم بشأن قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "طوال هذه الفترة، كانت مصر قد أعدت المشهد بحيث تتولى مجموعة من الخبراء التكنوقراط الفلسطينيين من ذوي الخبرة في قطاع غزة مسؤولية إدارة القطاع كإدارة مدنية لتجاوز الاعتراض الإسرائيلي على وجود حركة حماس في القطاع".

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح ويتكوف

كشفت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح ويتكوف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، أنّ المقترح يتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع