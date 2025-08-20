وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولي وزارة الإسكان .

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية فيما يتعلق بمعياري ترشيد الإنفاق والإنفاق الإيجابي على خطتها، كما استعرض المجلس تقريرًا بشأن موقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية ربع السنوي "يونيو 2025"، والذي شمل ٥٦٩ مشروعا رئيسيا، و٥٠٣ مشروعات تنمية محدودة، و٦٦ مشروع تنمية متكاملة تشمل ١١٣٨ مشروعا فرعيا، بجانب موقف الطاقات الفندقية مكتملة التنفيذ وتحت التنفيذ بنطاقات البحر الأحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج مبادرة مجلس الإدارة بتيسير سداد المديونية، بالإضافة إلى تقرير بشأن موقف مشروع التحول الرقمي بالهيئة تضمن آليات وطرق البدء في أعمال المشروع وتقسيمه إلى مرحلتين: الأولى ميكنة كاملة لدورة العمل بالهيئة والمرحلة الثانية هي إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الالكترونية.

وتناول الاجتماع موقف إعداد وتحديث المخططات العامة للمراكز السياحية والتي تشمل تحديث مخططات لمراكز سياحية قائمة وإعداد مخططات سياحية مستقبلية لمراكز سياحية واعدة.