زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة زينه متابعهيا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت زينه بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وأثارت زينة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي و أصبحت حديث الساعة خلال الأيام الماضية خاصة بعد ظهورها بصورة حديثة وهي تحتضن طفلين في إحدي المناسبات الرياضية.

وأكد كثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما أمام الجمهور منذ ولادتهما.

صدى البلد تواصل مع مصادر خاصة وحصل علي الصورة الحقيقة لأبنائها.

وأكد المصدر أن الصورة المنتشرة ليست للتوأمين "زين الدين وعز الدين أحمد عز " وما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.