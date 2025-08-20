بالذهبي .. إنجي المقدم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وخطفت إنجي المقدم أنظار جمهورها في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا لامع باللون الذهبي ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعها.

وأكملت إنجي المقدم إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا

ومن الناحية الجمالية، اختارت إنجي المقدم تسريحة شعر لافته تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.