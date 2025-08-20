قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين و"شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف لأسر الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 وقّعت نقابة الصحفيين اليوم "الأربعاء"، بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف شامل ومخصص لأسر الصحفيين، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصري.

وحضر التوقيع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، وهشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة للتدريب، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات.
تمتد فعاليات الملتقى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومباشرة لأسر الصحفيين، وتحديدًا الأبناء والأزواج والزوجات، عبر مقابلات مهنية فورية مع مسؤولي التوظيف داخل أروقة النقابة، دون وساطة أو تعقيد.

في هذا السياق، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: “هذا الملتقى يعكس إيماننا العميق بأن دور النقابة يجب ألا يتوقف عند حدود المهنة، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء.. نحن نخوض هذه التجربة بدافع المسؤولية والالتزام، في ظل واقع اقتصادي ضاغط، ونعمل على أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات النوعية.”

من جانبه، أعرب عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: “نفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين في هذا المشروع الوطني الذي يجسد المعنى الحقيقي للدور المجتمعي للقطاع الخاص.. ملتقى التوظيف هذا ليس فعالية عابرة، بل رسالة دعم وتمكين نوجهها معًا لأسر الصحفيين.”

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المبادرة جاءت ثمرة جهد مستمر لتقديم خدمات جديدة وفعالة للزملاء وأسرهم: “فكرة الملتقى انطلقت ضمن خطة واضحة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية داخل النقابة.. نحن لا نكتفي بالأفكار، بل نعمل على تنفيذها بواقعية واحتراف.. ونتطلع إلى أن يتحول هذا الحدث إلى تقليد سنوي يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسر الصحفيين.”

وأضاف الجارحي: “نسعى لأن يقام الملتقى مرتين سنويًا، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء الشركات المشاركة في الملتقى والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة والشروط كاملة.. وبعد انتهاء الفعاليات، سنصدر تقريرًا مفصلًا بما تحقق والوظائف التي تم توفيرها لأسر الزملاء.”

وتدعو النقابة جميع الزملاء والزميلات إلى التفاعل مع الملتقى، وتشجيع أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم على التسجيل والمشاركة، للاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة في قلب نقابتهم.

