الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بـ 300 ألف جنيه ..اشتري سوبارو إمبريزا سيدان

سوبارو إمبريزا موديل 2009
سوبارو إمبريزا موديل 2009
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوبارو إمبريزا موديل 2009

وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوبارو إمبريزا موديل 2009، وتنتمي إمبريزا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سوبارو إمبريزا موديل 2009 الخارجية

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تظهر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة سوبارو، وتم تثبيت شعار شركة سوبارو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سوبارو إمبريزا موديل 2009

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تمكنت سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 من قطع مسافة 281 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوبارو إمبريزا موديل 2009 الداخلية

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تمتلك مقصورة سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي،  وبها كونسول وسطي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سوبارو إمبريزا موديل 2009

تباع سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة سوبارو إمبريزا موديل 2009 إمبريزا موديل 2009 مواصفات سوبارو إمبريزا

