هل صلة الرحم بالهاتف تغني عن الزيارة ولها نفس الثواب؟.. عويضة عثمان يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الانشغال بأعباء الحياة لا يسقط واجب صلة الرحم، موضحًا أن الاتصال الهاتفي يكفي أحيانًا لتحقيق هذا المقصد الشرعي من الاطمئنان والتواصل بين الأقارب.

وفي سياق آخر، شدّد الشيخ على ضرورة الدقة في التعامل مع أسماء الله الحسنى، مبينًا أن من أسمائه الصحيحة "الستير" و"الستار"، محذرًا من إدخال اللبس على الناس في هذا الباب.

كما تطرق إلى قضية اختلاف الفتاوى، مؤكدًا أن تنوع آراء العلماء كان وما زال رحمة بالأمة، وأن المسلم مطالب بالرجوع إلى أهل التخصص فقط، إذ لا يصلح كل من يظهر بمظهر التدين أن يكون أهلًا للفتوى، مشيرًا إلى أن الخلل الحاصل في المجتمع يرجع إلى تصدر غير المؤهلين لهذا المجال الحساس.

حكم قطع صلة الرحم بسبب المشاكل والخلافات

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قطع صلة الرحم دائما ما تكون نتيجة الخلافات بين الأقارب، منوها أن النبي حذرنا من قطيعة الأرحام.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان ، في فيديو له، أن لا ينبغي أن نلجأ لقطيعة الأرحام مهما حدث من أسباب وليس معنى اللجوء للمحاكم أن تقطع الرحم فهذه كبيرة من الكبائر.