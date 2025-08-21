أخبار التكنولوجيا| ميتا تطلق ميزة ترجمة صوتية بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام.. جوجل تعلن رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 10

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ميتا تطلق ميزة ترجمة صوتية بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام



أعلنت شركة “ميتا”، عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح ترجمة الصوت تلقائيا على منصتي فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين حول العالم، في الأسواق التي تتوفر فيها خدمة Meta AI.





مايكروسوفت تحت الضغط.. احتجاجات داخلية بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة



نظم العشرات من موظفي مايكروسوفت الحاليين والسابقين اعتصاما داخل مقر الشركة في ريدموند، واشنطن، احتجاجا على ما وصفوه بـ “تواطؤ الشركة” في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عبر خدماتها السحابية.



تغيير غير مسبوق في استراتيجية آبل.. تأجيل إطلاق iPhone 18 الأساسي حتى 2027



كشفت تقارير إعلامية أن شركة آبل لن تطلق الإصدار الأساسي من iPhone 18 في العام المقبل كما جرت العادة، بل ستؤجل طرحه حتى النصف الأول من عام 2027، في خطوة تعد تحولا لافتا في جدول إطلاق أجهزة آيفون الذي اعتاد عليه المستخدمون منذ عام 2007.



رسميا.. جوجل تطلق هاتف Pixel 10 بمعالج Tensor G5 ونظام كاميرا خلفية ثلاثية



بعد موجة من التسريبات، كشفت جوجل رسميا عن سلسلة Pixel 10 خلال حدث Made by Google الذي أقيم في بروكلين، نيويورك.



جوجل تطلق رسميا ساعة Pixel Watch 4 بدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية



في حدث Made by Google، كشفت جوجل النقاب عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 4 التي تتميز بشاشة منحنية وبإمكانيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل مستقل إلى جانب تحسينات في تتبع الصحة والرياضة والقدرات الذكائية المتقدمة.



جوجل تضيف ميزات Gemini الذكية لسماعات Pixel Buds 2a الجديدة



كشفت جوجل في حدثها السنوي “Made by Google” عن تحديث جديد لسماعات الأذن اللاسلكية من سلسلة Pixel Buds A التي تعد النسخة الاقتصادية من سماعات بكسل اللاسلكية.



مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11



منذ أن قدمت مايكروسوفت خيار “الوضع الداكن” لأول مرة في نظام ويندوز 10 عام 2016، ظل المستخدمون يلاحظون وجود تفاوت واضح في تصميم واجهة النظام، حيث بقيت العديد من النوافذ والعناصر بالوضع الفاتح، ما خلق تجربة بصرية غير متناسقة.



جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة



كشفت جوجل رسميا عن هاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، واللذان يقدمان تحسينات رئيسية تشمل شريحة جديدة، بطاريات أكبر، وعدسة تيليفوتو جديدة كليا.

تتعدد أشكال الروبوتات وأحجامها، لكنها تتشارك تعريفا واحدا هو أن آلات تؤدي مهاما تلقائية، يمكن التحكم بها من قبل البشر أو العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري.