رئيس اتحاد الثقافة الرياضية: نركز على الطلاب لمواجهة التعصب والإساءة

قال الكاتب الصحفي أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، إن الاتحاد يعمل على نشر الثقافة الرياضية بين طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، باعتبارهم الأساس في مواجهة ظاهرة التعصب والهتافات المسيئة التي ظهرت بقوة في المدرجات مع بداية الموسم الكروي.

وأوضح محمود، في لقائه ببرنامج “مساء dmc” المذاع عبر قناة “dmc”، أن الاتحاد تأسس عام 2011 كاتحاد نوعي معني بنشر الوعي والثقافة الرياضية، مشيراً إلى أن التجارب أثبتت صعوبة تغيير قناعات الكبار المتعصبين، لذلك تم التركيز على الأجيال الصغيرة عبر أنشطة ومسابقات وندوات توعوية.

وأضاف أن الأنشطة تشمل الأولمبياد المدرسي والبرامج الثقافية المصاحبة للمنافسات؛ بهدف ترسيخ قيم التسامح والروح الرياضية والعمل الجماعي، مؤكداً أن الإعلام شريك رئيسي في دعم جهود تغيير الثقافة السائدة.

وأشار إلى أن الهتافات المسيئة التي تمس اللاعبين وأسرهم تمثل مشكلة متنامية، وأن الحل يكمن في غرس الوعي لدى النشء، موضحاً أن عدد الشباب المنتظمين في الكيانات التابعة لوزارة الشباب والرياضة يتجاوز 15 مليون شاب وفتاة يمكن أن يشكلوا قاعدة لنشر السلوك الإيجابي في الملاعب.