أستاذ علوم سياسية: مصر تتمسك بالحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن موقف مصر منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية اتسم بالتوازن والحياد، حيث دعمت القاهرة جهود التسوية السلمية وشاركت في وساطات إفريقية وعربية لحل النزاع.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج مساء dmc المذاع عبر قناة dmc ، أن روسيا تعد شريكاً استراتيجياً وتاريخياً لمصر، في حين أن العلاقات مع أوكرانيا أيضاً وثيقة وتشمل التعاون التجاري، لافتة إلى أن القاهرة منذ البداية أيدت أي مساعٍ للحوار والوساطة.

وحول المفاوضات الجارية، أشارت الشيخ إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر "إرادة وتصميماً واضحين" لإنهاء الأزمة، مؤكدة أن اللقاءات الأخيرة في واشنطن بين ترامب والزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعطت مؤشراً على إمكانية حقيقية للتسوية، خصوصاً بعد قمة ألاسكا.

كما قارنت بين مشاهد لقاءات ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي اتسمت بالود، ولقاءاته المتوترة مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، موضحة أن ترامب ينظر إلى روسيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً واعداً، بينما يرى أوروبا في حالة ضعف اقتصادي وسياسي، ويعتبرها عبئاً أكثر من كونها شريكاً.