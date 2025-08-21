إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالأراضي المحتلة وإصابة أحد المستوطنين

أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطن قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" بين رام الله ونابلس وذلك نتيجة لعملية إطلاق نار في المستوطنة.

وفي وقت سابق ، أٌصيب 8 جنود من جيش الإحتلال الإسرائيلي في عملية دهس قرب بيت ليد وسط إسرائيل.

وكان 9 إسرائيليين أُصيبوا بجراح متفاوتة في عملية دهس وقعت شرق مدينة نتانيا شمالي تل أبيب.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأن مركبة انحرفت عن مسارها ودهست مجموعة من الإسرائيليين داخل موقف للحافلات على الشارع رقم 57 في بلدة "كفار يونا"، قبل أن يفر السائق من المكان.

ووفق بيان الشرطة، فقد عُثر على المركبة لاحقًا في حقل قريب دون العثور على السائق، وسط ترجيحات بأنه تلقى مساعدة للهروب من الموقع.

ونبهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن جيش الاحتلال أغلق المعابر القريبة من موقع العملية والمؤدية إلى مدينة طولكرم، خشية فرار المنفذ إلى الضفة الغربية.

كما أغلقت الشرطة شارع 57 في كلا الاتجاهين، ونصبت حواجز أمنية، واستعانت بطائرات مروحية في إطار عمليات البحث عن المنفذ.