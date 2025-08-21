زيلينسكي يكشف مكان لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

طالب الرئيس الأوكراني زيلنسكي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بضرورة الضغط على المجر لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وشددالرئيس الأوكراني زيلنسكي على أنه لا يمكن للصين أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا.



وكشف زيلنسكي عن مكان لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا : لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية والمحادثات قد تعقد في سويسرا أو النمسا أو تركيا.



وأوضح الرئيس الأوكراني أن القوات المسلحة الروسية تعزز من قواتها على خط المواجهة الجنوبي.

وفي وقت لاحق ، فقد أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي أن بلاده تشهد سقوط عشرات القتلى والمصابين بسبب الضربات الروسية ، مشددا علي ضرورة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

وطالب زيلنيسكي خلال كلمته في المؤتمر الرابع لإعادة إعمار أوكرانيا بضرورة أن تذهب الأصول الروسية المجمدة نحو إعادة إعمار أوكرانيا ، مشيرا الي ان بلاده تحتاج إلى أن يكون هناك نظاما واضحا لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني : لابد من الضغط على روسيا لأنها غير مستعدة للسلام ، وأدعو لمزيد من الدعم والاستثمارات في الدفاعات الجوية.

واضاف : يجب وقف الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات وعلينا العمل على التصدي للمسيرات والصواريخ الروسية.

وختم تصريحاته بالقول : بوتين رفض كل مقترحات السلام ويقوم بتصعيد العنف وأحث الشركاء على زيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية".