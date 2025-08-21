محافظ دمياط ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بدمياط العام

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام، والذى تبلع قيمته ٦ مليون بمشاركة المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام و الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

وأكد " المحافظ " أن الجهاز يمثل إضافة جديدة بدمياط للمنظومة الطبية، حيث يُعد الاول بالمستشفيات التابعة للمديرية ، و الثانى على مستوى المحافظة لوجود جهاز بمستشفى جامعة الأزهر، حيث يساهم فى التخفيف عن كاهل المرضى وتقليل عدد الحالات التي تجرى جراحة لاستئصال الحصوات ، واستمع المحافظ ونائب وزير الصحة الى شرح تفصيلى من مدير المستشفى حول الجهاز الذى يقوم بتفتيت الحصوات بدون تدخل جراحى خلال ٤٥ دقيقة ، و وجود فريق طبى مدرب على تشغيله وخطط الصيانة الدورية من قبل الشركة الموردة

وأشار " محافظ دمياط " أن المنظومة الطبية تشهد تطور كبير بمحافظة دمياط، حيث تم دعمها بامكانيات متعددة بالتخصصات المختلفة ، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمجتمع المدنى ، كما كشف " الدكتور أيمن الشهابى " عن خطط المحافظة بالتنسيق مع المديرية لجلب استشاريين متخصصين بعدد من التخصصات الطبية ، من خارج المحافظة لتحقيق تبادل الخبرات ودعم الفريق الطبى بمستشفيات دمياط مما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

فيما وقد توجه " المحافظ " بالشكر إلى المجتمع المدني، على هذه المشاركة الفعالة لخدمة أبناء المحافظة والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين المديرية والمجتمع المدنى لتوجيه المشاركات نحو الاحتياجات الفعلية ، للمنظومة مما يعزز دورها بشكل فعال وضمان استخدامها والاستفادة منها على النحو الصحيح الذى يخدم المواطن