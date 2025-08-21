بيت وغيط وأندية للجاليات ..تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع وفد اتحاد شباب المصريين بالخارج

استقبل الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وفد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لاستعراض خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.



واستهل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، الاجتماع بالتأكيد علي أن القيادة السياسية تولي المصريين بالخارج اهتمام غير مسبوق ، وان وزارة الشباب حريصة علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقديم كافة الدعم لربط أبناء الجاليات المصرية بالخارج بالوطن ، مشيرا إلي أن الوزارة تحرص علي تقديم كافة الدعم لاتحاد شباب المصريين بالخارج للقيام بدوره .

وأعلن وزير الشباب خلال الاجتماع ، عن إطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن ، منها مبادرة " البيت والغيط " والتي تسعى الوزارة بتنفيذها مع محافظة الوادي الجديد ، التي يتوافر بها مساحات كبيرة من الأراضي المرفق بها كافة الخدمات .

كما أعلن الوزير ترحيبه بإطلاق اتحاد شباب المصريين بالخارج مبادرة هوية شباب المصريين بالخارج ، والتي تستهدف اعادة الهوية المصرية للعديد من الشوارع الكبرى بالقاهرة والمحافظات ، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بابناء الجاليات بعد الاتفاق مع المحافظين لتنفيذ التصميمات التي نفذوها لاستعادة تلك الشوارع للهوية الوطنية ،لافتا إلي أن الجامعة الألمانية أطلقت مبادرة الهوية البصرية ونفذتها في عدة محافظات .

وفيما يتعلق بمقترح إطلاق مسابقتي ابداع اولمبياد المصريين بالخارج ، أكد وزير الشباب انه سيتم تشكيل لجنة مركزية بالوزارة ، لوضع استراتيجية إقامة تلك المسابقات ، والإشراف عليها وذلك بمشاركة الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد، مشيدا بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه اتحاد شباب المصريين بالخارج في دعم الدولة المصرية وهو ما ظهر بوضوح في المشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية .



من جانبه استهل النائب محمود حسين ، رئيس الاتحاد ، كلمته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، علي دعمه الكبير لاتحاد شباب المصريين بالخارج والذي يتبع وزارة الشباب ، مؤكدا أن الوزير كان صاحب بمصة كبيرة في ظهور الاتحاد للنور ، مشيرا إلي أن وزير الشباب لا يبخل عن تقديم أي دعم للاتحاد.

واستعرض " حسين " خلال اللقاء أنشطة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، مؤكدا أن اعضاء الاتحاد يمثلون خط الدفاع الاول عن الدولة المصرية بالخارج ، ولهم العديد من المواقف الوطنية البطولية ، منها المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية ، والاستحقاقات الدستورية المختلفة ، كان أخرها انتخابات مجلس الشيوخ .



ولفت إلي أن اعضاء الاتحاد ساهموا في حل العديد من المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج ،فضلا عن تقديم العديد من المبادرات الهامة منها إطلاق مراكز تدريب لتأهيل المصريين بالخارج ، والتي تستهدف تصدير وتوفير ١٠ آلاف فرصة عمل سنويا للخارج ،

مشيرا إلي ان الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول بين وزارة الأسكان ووزارة الشباب باعتبارها الجهة التابع لها الاتحاد وذلك لإنشاء مركز تدريب الشباب المصري علي اعمال التشييد والبناء، وذلك الي جانب مبادرة مزرعة الوطن ، والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية مؤخرا والتي تستهدف إعطاء مساحات من الأرض للمصريين بالخارج لاستصلاحها وزراعتها.

وأكد الدكتور محمود حسين ، أن الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب للاتحاد ساهم في تحقيق نجاح واسع للملتقي الاخير الذى نظمه الاتحاد لمواجهة الهجرة غير الشرعية ،والذى استضافته مدينة بورسعيد ، مطالبا الوزارة بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي لانشطة الاتحاد .

من جانبه قال الاعلامي علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، أن الاتحاد بصدد إطلاق مسابقة ابداع ، ليتناقس فيها المبدعون من أبناء المصريين بالخارج في مختلف المجالات ، وهو ما عقب عليه وزير الشباب بأنه سيتم تشكيل لجنة مركزية بالوزارة تضم اعضاء من الاتحاد ، لتقييم الأعمال المختلفة واختيار أفضلها كما قدم امين صندوق الاتحاد مقترح باقامة مسابقة اولمبياد المصريين بالخارج، لخلق حالة من التعارف بين أبناء الجاليات مشيدا بجهود وزارات الشباب والعمل والخارجية في دعم اتحاد شباب المصريين بالخارج.



فيما وجه المهندس امجد المناوي ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، الشكر لوزير الشباب علي ما يقدمه من دعم كبير للاتحاد ، مطالبا وزير الشباب بإنشاء نادي مصرى بالسعودية علي غرار نادي دبي ، وهو ما وعد الوزير بعرض مقترحه علي وزارة الخارجية للتواصل مع الأشقاء في الحكومة السعودية .

من جهته طالب المحاسب شريف النسيرى عضو الاتحاد ، وزير الشباب بأهمية التنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير سكن للعمالة المصرية بالخارج من أصحاب الأجور المنخفضة ، داخل محافظاتهم خاصة أن معظم الوحدات التي يتم طرحها للمصريين بالخارج ، يتم داخل إقليم القاهرة الكبرى فقط .

فيما اقترح المستشار عبدالناصر خليل، منسق الاتحاد بدولة الكويت علي وزير الشباب وجود عضو مجلس إدارة عن المصريين بالخارج ، في مجالس إدارات الأندية الرياضية ، مقترحا أيضا العمل علي وجود ملحق رياضي في السفارات المصرية بالخارج للمساهمة في جذب مستمرين في الرياضة المصرية.

من جهته أكد المحاسب محمد شحاتة منسق الاتحاد بدولة قطر، علي أهمية تفعيل مبادرة مزرعة الوطن ، خاصة أن هناك العديد من المصريين بالخارج ، لديهم رغبة في استصلاح مساحات كبيرة تتعدي ال ١٠٠٠ فدان وهو ما يساهم في جذب العملة الصعبة وتحقيق الأمن الغذائي .

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الدكتورة هاجر اشرف ، عضو الاتحاد بدولة الإمارات ، عن مبادرة مبادرة مسار لتطوير الشوارع المصرية من خلال اقتراحات لإعداد الهوية المصرية التاريخية ، وهو ما عقب عليه الوزير بأنها مبادرة مهمة ، مقترحا تعديل مسمي المبادرة مبادرة هوية ، كما اقترحت الدكتورة مها بشارة إطلاق مبادرة " عالمينو "للترويج السياحي بمدينة العلمين.

بينما أكد الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذى للاتحاد ، علي الدور الكبير والمحورى الذي تلعبه وزارة الشباب في دعم اتحاد شباب المصريين بالخارج ، للقيام بدوره الوطني علي اكمل وجه.