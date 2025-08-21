برلمانية: توجيهات رئيس الوزراء تعكس إرادة سياسية قوية لتوطين صناعة السيارات

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بوزير النقل والبنية التحتية الياباني، تمثل نقطة تحول في استراتيجية الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة مثل صناعة السيارات وتحلية المياه والطاقة الخضراء.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية متخصصة في مصر، تعكس بوضوح رؤية القيادة السياسية في التحول من نموذج الاستهلاك إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن التركيز على صناعة السيارات في هذا التوقيت يُعد خيارًا ذكيًا ومدروسًا، بالنظر إلى حجم السوق المحلي والإقليمي واتجاهات الدولة نحو السيارات الكهربائية والنظيفة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز من كفاءة الإنفاق العام والاستفادة القصوى من البنية التحتية التي تم ضخ استثمارات ضخمة فيها خلال السنوات الماضية، موضحة أن توطين التكنولوجيا اليابانية في مصر لا يعني فقط بناء مصانع، بل يعني نقل خبرات، وتأهيل كوادر، وخلق فرص عمل حقيقية، ورفع كفاءة المنتج المصري.

وأوضحت الكسان أن استغلال عضوية مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل الكوميسا، وأفريقيا الحرة، والاتحاد الأوروبي، يمنح المستثمرين الأجانب حوافز قوية لتصدير منتجاتهم من مصر إلى أسواق ضخمة بدون جمارك، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة للمستثمر الياباني.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من التعاون الدولي، وأن دعوة رئيس الوزراء تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر مستعدة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا لشركات كبرى، مثل نظيراتها اليابانية، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية مشجعة.