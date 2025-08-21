برلماني: إنشاء منطقة صناعية يابانية تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، تعكس رؤية اقتصادية واعية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال جذب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، على رأسها صناعة السيارات وتكنولوجيا تحلية المياه والطاقة النظيفة.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية متخصصة داخل مصر خطوة ذكية تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي فرضت ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اليابان تُعد واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال التصنيع، وتملك خبرات هائلة في التكنولوجيا الدقيقة والصناعات المتقدمة، موضحًا أن نقل هذه التجارب إلى مصر سيمثل دفعة قوية للناتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة بالفعل لاستقبال استثمارات صناعية كبرى، بفضل ما تم إنجازه من تحديث للبنية التحتية، وتوفير مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، وسنّ قوانين محفزة للاستثمار، بالإضافة إلى انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية، مما يجعلها بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق ضخمة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وشدد الدسوقي على أهمية متابعة هذا الطرح الجاد على مستوى الدولة ككل، مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذه التوجهات وسيتابع تنفيذها من خلال رقابة تشريعية فاعلة وتشجيع المناخ الداعم للاستثمار المستدام.

واختتم تصريحه بالقول: "ما طرحه رئيس الوزراء في لقائه مع الجانب الياباني يُمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وخطوة نحو مستقبل صناعي قادر على جذب التكنولوجيا وتحقيق النمو المستدام."