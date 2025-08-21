قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
أقباط إسنا يحيون الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء وسط أجواء إيمانية مميزة

احتفالات الأقباط بالاقصر
احتفالات الأقباط بالاقصر
شمس يونس

احتفلت جموع الأقباط بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مساء الخميس بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم والذي استمر على مدار خمسة عشر يوماً حيث شهدت كنيسة العذراء أجواء روحانية عامرة بالصلوات والنذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة المقدسة إلى جانب تقديم الذبائح إحياءً لذكرى صعود جسد السيدة العذراء إلى السماء.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت شعائر الاحتفال حيث أقيمت صلوات رفع بخور عشية والنهضة الروحية والتسابيح بمشاركة آباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وسط حضور كبير من أبناء الكنيسة.

وتخلل الاحتفال طواف الشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين الشموع والصلبان المزينة بصورة العذراء يتقدمهم نيافة الأسقف والآباء الكهنة وهم يحملون الأيقونة المباركة وسط أصوات التراتيل والتمجيد التي ملأت أرجاء المكان فيما حرص المصلون على التبرك من الأيقونة في مشهد مفعم بالبهجة والروحانية.

وعلى صعيد متصل شددت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد سعد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنيسة حيث انتشرت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات وتم تفعيل البوابات الإلكترونية وأعمال التفتيش الدقيقة للوافدين كما تواجد قادة الكشافة ومسؤولو الأمن بالكنيسة لدعم جهود التأمين وتيسير دخول الزائرين في إطار خطة شاملة لتأمين الاحتفالات.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

عمر مرموش

عمر مرموش يكشف عن أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي

سموحة

شوط أول إيجابي بين سموحة وزد بالدوري

دقيقة حداد قبل مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

دقيقة حدادا على روح والد محمد الشناوي قبل انطلاق مواجهة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

