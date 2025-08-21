أقباط إسنا يحيون الليلة الختامية لصوم السيدة العذراء وسط أجواء إيمانية مميزة

احتفلت جموع الأقباط بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مساء الخميس بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم والذي استمر على مدار خمسة عشر يوماً حيث شهدت كنيسة العذراء أجواء روحانية عامرة بالصلوات والنذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة المقدسة إلى جانب تقديم الذبائح إحياءً لذكرى صعود جسد السيدة العذراء إلى السماء.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت شعائر الاحتفال حيث أقيمت صلوات رفع بخور عشية والنهضة الروحية والتسابيح بمشاركة آباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وسط حضور كبير من أبناء الكنيسة.

وتخلل الاحتفال طواف الشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين الشموع والصلبان المزينة بصورة العذراء يتقدمهم نيافة الأسقف والآباء الكهنة وهم يحملون الأيقونة المباركة وسط أصوات التراتيل والتمجيد التي ملأت أرجاء المكان فيما حرص المصلون على التبرك من الأيقونة في مشهد مفعم بالبهجة والروحانية.

وعلى صعيد متصل شددت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد سعد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنيسة حيث انتشرت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات وتم تفعيل البوابات الإلكترونية وأعمال التفتيش الدقيقة للوافدين كما تواجد قادة الكشافة ومسؤولو الأمن بالكنيسة لدعم جهود التأمين وتيسير دخول الزائرين في إطار خطة شاملة لتأمين الاحتفالات.