مفكر سياسي: الفلسطينيون يدفعون حياتهم وأرضهم ثمن نبوءة مزيفة

قال المفكر السياسي جمال أسعد إن المشروع الصهيوني بني على خرافات دينية زائفة جرى توظيفها سياسيًا لخدمة الاستعمار، موضحًا أن الفلسطينيين يدفعون دماءهم وأرضهم ثمنًا لتحقيق هذه النبوءة المزيفة التي لا أساس لها من الحقيقة التاريخية أو العقيدة الصحيحة.



وأوضح أسعد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أخطر هذه الخرافات ما يسمى بـ "الحكم الألفي"، الذي يستند إلى تفسير محرف للإنجيل، ويزعم أن المسيح سيعود ليحكم الأرض ألف عام. وأكد أن اليهود رفضوا المسيح الذي جاء بالفعل، وما زالوا ينتظرون مسيحًا آخر "على مقاسهم"، يقود العالم بقوة عسكرية وسيطرة سياسية.



وأضاف أن هذا التصور ارتبط بخرافة أخرى هي إعادة بناء هيكل سليمان، باعتباره شرطًا لنزول المسيح المنتظر حسب اعتقادهم، وهو ما يعني السعي إلى هدم المسجد الأقصى. لكن الحقائق التاريخية تثبت أن الهيكل بُني وهُدم بالفعل ثلاث مرات، وكان آخرها عام 70 ميلادية، ما ينفي وجود أي "نبوة لم تتحقق".



وأشار المفكر السياسي إلى أن المسيح نفسه وصف أورشليم بأنها "قاتلة الأنبياء والمرسلين"، ما يؤكد سقوط ادعاء اليهود بأنهم "شعب الله المختار"، بعد أن رفضوا الرسل والأنبياء وأسقطوا العهد مع الله.



وأكد أسعد أن قيام إسرائيل لم يكن قدرًا إلهيًا، وإنما كان مؤامرة استعمارية بدأت مع وعد بلفور عام 1917، واستهدفت زرع كيان غريب في قلب المنطقة العربية ليكون حاجزًا جغرافيًا وسياسيًا بين مشرقها ومغربها.



واختتم بالقول إن إسرائيل اليوم ما هي إلا أداة استعمارية أمريكية، تستكمل دورها في تفتيت المنطقة وضمان استمرار الهيمنة الغربية، بينما الفلسطينيون يتحملون الثمن الأكبر من دمائهم وأرضهم دفاعًا عن هويتهم وحقوقهم المشروعة.