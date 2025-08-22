قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحلام: ألبومي المصري اقترب من الانتهاء.. واغني في مهرجان قرطاج دون مقابل

احلام
احلام
أحمد البهى

كشفت الفنانة أحلام عن قرب انتهائها من البومها المصري الجديد، وذلك علي هامش مشاركتها في مهرجان قرطاج الغنائي.  

وقالت أحلام : سيكون لي البومات بلهجات أخري مثل المغربي والتونسي والعراقي ، والاغنية الخليجية ليس لها منافس، بدليل غناء كل نجوم العالم العربي لها.  

وعن مشاركتها في مهرجان قرطاج قالت أحلام:  لي الشرق  ان أقوم بالغناء في تونس،و لم أطلب أجر من مهرجان قرطاج ولا أريد ولو دفعولي مش هستلم المبلغ.

بكاء أحلام : 

دخلت الفنانة أحلام في حالةً بكاء شديدة أثناء إقامتها موتمراً صحفياً علي هامش مشاركتها في مهرجان قرطاج الغنائي. 

وجاء بكاء احلام بعد طلب أحدي الصحفيين توجيه كلمة للفنانة أنغام بسبب ازمتها  الصحية التي تتعرض لها حاليًا . 

أحلام الفنانة أحلام مهرجان قرطاج

