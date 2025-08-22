قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل

نادي الزمالك
إسراء صبري

علق الناقد الرياضي إسلام محمد على فوز نادي الزمالك أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض دخل اللقاء وهو يعرف جيدًا ما يسعى لتحقيقه من نقاط وأداء مميز.

وأوضح إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك قدم شوط أول قويا للغاية، قبل أن يتراجع الإيقاع قليلا في الشوط الثاني عقب تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيخو بانزا، إحدى الصفقات الجديدة للفريق.

ولفت إلى أن المهاجم البرازيلي سيشكل إضافة استثنائية خلال الفترة المقبلة، متابعا: التعاقدات الأخيرة للزمالك أثبتت تأثيرها المباشر.

وأشار إلى أن إدارة النادي نجحت في إبرام صفقات قليلة العدد لكنها عالية الجودة، وهو ما يجعل هذا الميركاتو واحدا من أفضل فترات الانتقالات في تاريخ الزمالك خلال آخر عشر سنوات.

وأكد على أن المدير الرياضي جون أدوارد والمدرب فيريرا يسيران وفق خطة واضحة، وأن اللاعبين باتوا معزولين عن أي أزمات خارجية، مما انعكس إيجابيا على الأداء والنتائج.

