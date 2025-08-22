صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي إسلام محمد على فوز نادي الزمالك أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض دخل اللقاء وهو يعرف جيدًا ما يسعى لتحقيقه من نقاط وأداء مميز.

وأوضح إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك قدم شوط أول قويا للغاية، قبل أن يتراجع الإيقاع قليلا في الشوط الثاني عقب تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيخو بانزا، إحدى الصفقات الجديدة للفريق.

ولفت إلى أن المهاجم البرازيلي سيشكل إضافة استثنائية خلال الفترة المقبلة، متابعا: التعاقدات الأخيرة للزمالك أثبتت تأثيرها المباشر.

وأشار إلى أن إدارة النادي نجحت في إبرام صفقات قليلة العدد لكنها عالية الجودة، وهو ما يجعل هذا الميركاتو واحدا من أفضل فترات الانتقالات في تاريخ الزمالك خلال آخر عشر سنوات.

وأكد على أن المدير الرياضي جون أدوارد والمدرب فيريرا يسيران وفق خطة واضحة، وأن اللاعبين باتوا معزولين عن أي أزمات خارجية، مما انعكس إيجابيا على الأداء والنتائج.