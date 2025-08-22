قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جيش الاحتلال: سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في غلاف غزة

عبد الخالق صلاح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

عقيد في جيش الاحتلال يتنازل عن قيادة وحدة يهلوم قبيل القتال بأنفاق غزة
 

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن رسائل داخلية بأن عقيدا إسرائيليا تنازل عن قيادة وحدة يهلوم قبيل أن يقود القتال بأنفاق مدينة غزة.

وقال المسؤول العسكري بجيش الاحتلال: تنازلي عن قيادة يهلوم كان بسبب أزمة ثقة مع قادتي.

وأضاف: فقدت مبادئي الأساسية حين تلاعبنا بالرأي وضللنا طريقنا ودفعنا ثمنا باهظا.

وفي وقت لاحق؛ أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه تمت الموافقة  على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان في غزة .

وشدد وزير دفاع الاحتلال على انه سيتم إجبار قادة حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.

وقال كاتس: شروطنا هي إطلاق سراح جميع الرهائن وتفكيك أسلحة حماس.

وفي وقت سابق؛ أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لعمليات إخلاء جماعية مع تقدم خطط الحرب، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها في وقت سابق.

جاء هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين وعدد من الوزراء رفيعي المستوى للموافقة على خطط الحرب، حسبما ورد، في الوقت الذي ضغط فيه وسطاء وعائلات الرهائن على تل أبيب لإعادة الانخراط في جهود التوسط لوقف إطلاق النار.

واستعدادًا للنزوح الجماعي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي  الخميس أنه بدأ في إصدار "تحذيرات أولية"، حيث أبلغ ضباط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة وزارة الدفاع التي تنسق مع المدنيين في غزة، المسؤولين الطبيين ومنظمات الإغاثة في الجزء الشمالي من القطاع "بالاستعداد لحركة السكان إلى جنوب قطاع غزة".

ووفقًا لنص صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي، سُجِّل لضابط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قوله في مكالمة مع مسؤول صحي في غزة: "أتحدث إليكم عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة وسيكون هناك إخلاء كامل من غزة إلى جنوب القطاع".

صرح نتنياهو مساء الخميس بأنه "أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية" لإطلاق سراح "جميع الرهائن" في غزة، بالتزامن مع العمل على الموافقة على خطة الحكومة للسيطرة على مدينة غزة.

لكن مكتب نتنياهو قال إن إسرائيل لن ترسل فريق تفاوض إلى مصر أو قطر، وهما دولتان وسيطتان، في الوقت الحالي.

وأثناء زيارته جنوب غزة يوم الخميس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إن الجيش يمضي قدمًا في الهجوم المخطط له، والذي يهدف إلى غزو المدينة وطرد حماس من معاقلها المتبقية في المنطقة.

