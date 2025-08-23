قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الإعلان الرسمي عن دخول قطاع غزة في مرحلة المجاعة يُمثل لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني، تكشف إلى أي مدى يمكن أن تصل سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تعمد استخدام الجوع كسلاح إبادة جماعية ضد المدنيين، وتفضح في الوقت نفسه عجز المجتمع الدولي عن حماية أبسط حقوق البشر في الغذاء والماء والدواء.

وأكد "صبور"،  أن ما يجري في غزة منذ أكتوبر 2023 جريمة ممنهجة مكتملة الأركان تشمل القتل والتدمير والتهجير والتجويع، وكلها محظورة وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرا إلى  أن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والتي تؤكد أن نصف مليون إنسان يعيشون في المرحلة الخامسة "المجاعة"، فيما يواجه أكثر من مليون آخرين انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، تجسد حجم الكارثة التي تتكشف يوماً بعد يوم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، حجم المأساة  التي يعيشها مئات آلاف الأطفال في القطاع، الذين تحولوا إلى ضحايا لسياسة ممنهجة هدفها تركيع السكان عبر حرمانهم من مقومات الحياة، مؤكدا  أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية وتكدس آلاف الشاحنات على الحدود دون السماح بعبورها، يعكس نية مبيتة لإطالة معاناة المدنيين وتحويل غزة إلى سجن جماعي يموت فيه الناس ببطء.

وأوضح "صبور"،  أن صمت العالم على هذه الجريمة يحمل مخاطر سياسية وأمنية جسيمة على المنطقة بأسرها، محذرا من أن  استمرار الحصار والتجويع قد يؤدي إلى انفجار موجات نزوح جماعي إلى الدول المجاورة، وهو ما قد يخلق أزمات إنسانية وأمنية جديدة تتجاوز حدود غزة،  كما أن اليأس والإحباط الناتج عن هذه الممارسات قد يدفع قطاعات من الشباب نحو التطرف، الأمر الذي يهدد بزيادة حدة التوترات وعدم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن هذه الكارثة تمثل أيضا تهديدا للأمن الغذائي العالمي، إذ إن تجاهل المجتمع الدولي لمثل هذا الانهيار يفتح الباب أمام استخدام سلاح التجويع في نزاعات أخرى، بما يقوض منظومة القانون الدولي ويضعف الثقة في المؤسسات الأممية، مشددا  على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها قوة احتلال ملزمة بضمان وصول الغذاء والدواء للسكان المدنيين، إلا أن ما يجري هو العكس تماماً، حيث تُمارس أبشع صور العقاب الجماعي.

وأكد المهندس أحمد صبور ، أن استمرار هذه السياسات يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية والمعيشية في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى وفيات جماعية واسعة النطاق خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالانتقال من مرحلة "القلق والتنديد" إلى مرحلة الفعل، عبر اتخاذ إجراءات عملية تجبر الاحتلال على فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل عاجل وواسع، إلى جانب الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار بما يسمح بإنقاذ الأرواح.

ودعا " صبور" ، الدول العربية والإسلامية إلى تبني موقف موحد، وتكثيف التحركات الدبلوماسية والضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا على أن العالم يشهد اليوم أخطر انهيار إنساني في الشرق الأوسط منذ عقود، وأن هذه اللحظة ستظل اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي، إما أن ينتصر للإنسانية ويوقف هذه الجريمة، أو يواصل الصمت الذي سيظل وصمة عار في تاريخ البشرية.

