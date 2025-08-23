قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الأحد على ملعب الأخير في رابع جولات بطولة الدوري العام.



قائمة الإسماعيلي جاءت كالتالي ..



حارس مرمى .. أحمد عادل ، عبد الرحمن محروس.



الدفاع .. محمد عمار ، عبد الكريم مصطفى ، عبد الله محمد ، محمد إيهاب .



الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، إبراهيم عبد العال ، محمد خطاري ، محمد وجدي ، محمد سمير كونتا ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن منصور ، محمد بحيرى ، عمر القط ، عمرو السعيد.



الهجوم .. نادر فرج ،أنور عبد السلام ، محمد زيدان.