المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو، يستعرض التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع» 2025.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن التدريب جاء في نسخته التاسعة عشر، واصفا إياه بأنه من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، وسيتم تنفيذه خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر.

النجم الساطع 2025

وأشار المتحدث العسكري، إلى مشاركة 43 دولة في هذا التدريب، منها 13 دولة بصفة «مشارك» بأكثر من 7900 مقاتل، بالإضافة إلى 30 دولة بصفة «مراقب».