التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025

محمد إبراهيم

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو، يستعرض التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع» 2025.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن التدريب جاء في نسخته التاسعة عشر، واصفا إياه بأنه من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، وسيتم تنفيذه خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر.

وأشار المتحدث العسكري، إلى مشاركة 43 دولة في هذا التدريب، منها 13 دولة بصفة «مشارك» بأكثر من 7900 مقاتل، بالإضافة إلى 30 دولة بصفة «مراقب».

