مناورات النجم الساطع.. مستشار بكلية القادة والأركان: مصر تمتلك خبرة قتالية وعسكرية كبيرة

علق اللواء أسامة محمود، كبير المستشارين بكلية القادة والأركان، على مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025.

وقال أسامة محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: «النجم الساطع أكبر مناورة تتم في الشرق الأوسط، ومن الأكبر على مستوى العالم».

وأضاف أسامة محمود: «مصر لديها خبرة قتالية وعسكرية، ولديها أقدم جيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومصر من أقوى جيوش العالم».

وأكمل كبير المستشارين بكلية القادة والأركان،: «مصر لديها خبرة في الحروب ضد الإرهاب، ولديها قواعد عسكرية على أعلى مستوى في العالم».

وأكد أن «مناورات النجم الساطع تسهم في زيادة خبرات القوات المسلحة المصرية».