أخبار أسوان: تدخل فورى لحل مشاكل المواطنين ومتابعة ميدانية للمشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان عدة أحداث مهمة ومتنوعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان أبرزها . 

تدخل محافظ أسوان يحل مشكلة ضعف وعدم وصول مياه الشرب لـ3قرى بإدفو
فور ورود شكوى لمحافظ أسوان من أهالى قرى النزل ومعروف التابعين للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وأيضاً قرى وادى عبادى بمركز إدفو بشأن ضعف وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، وعدم وصولها لتغذية منازلهم ، وتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل، وعلى الفور أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التعامل مع هذه الشكوى.

محافظ أسوان يتفقد تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجى بالمحاميد
 

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية ، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى. 

جهود محافظة أسوان 

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع محطة صرف صحى النصراب
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقد قام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه ، وبطاقة 300 م3/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية بنسبة تنفيذ 96 % ، وتضم شبكات إنحدار بطول 6.5 كم ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % ، فضلاً عن خط سيب قطر 150 مللى وبطول 1.5 كم ، وتم تنفيذه أيضاً بنسبة 100 % ، وربطه بمخر سيل هلال قبلى ، ومقرر نهوها وإجراء تجارب التشغيل التجريبى فى منتصف سبتمبر القادم بما يساهم فى خدمة أكثر من 3 ألاف نسمة .

محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب بإدفو
 

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية بمركز إدفو ، والذى تم إنشاؤه ونهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الشراونة
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” .

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

