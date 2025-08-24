100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، بحوزته كمية ضخمة من مخدر الحشيش بلغت طنًا كاملًا، قُدرت قيمته المالية بـ100 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية .









وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في تشكيل عصابي خطط لجلب كميات ضخمة من مخدر الحشيش وترويجها داخل البلاد.









وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع أفراد التشكيل، ونُصبت الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهم في إحدى المناطق بجنوب البلاد، وبحوزتهم شحنة من الحشيش تزن قرابة طن.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة.