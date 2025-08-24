ضبط 74 كجم من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للجان المشتركة بتكثيف الجهود بمختلف المراكز والمدن للتفتيش على أماكن تصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، ومحلات بيع الحلويات، وأيضاً الأسماك المملحة ، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق، وذلك فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة إدفو .

ووجه المحافظ بتنظيم سلسلة من الحملات المتتالية خلال الأيام المقبلة بحيث يتم فيها مشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء لضبط أى سلع غذائية فاسدة قد يقوم بعض التجار بطرحها للمستهلكين استغلالا لإقبال الجمهور عليها لأحياء هذه المناسبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة مكبرة على الأسواق شارك فيها نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ، ومسئولى الجهات المختصة بالتعاون مع شرطة المرافق .

المولد النبوى الشريف

و أسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 كجم متنوعة من حلوى المولد المجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم تحرير 4 محاضر جنح تموينية ، وتم بالتوازى سحب 5 عينات وإرسالها لمعامل الصحة ، مع إعدام 9 كجم من الأغذية للتغير فى خواصها الطبيعية ، مع تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، ومخالفة للنظافة العامة .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره للجهود الوطنية والمخلصة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية ، وروح التلاحم والعمل المثمر والبناء بروح الفريق الواحد ، وهو ما كان يعم منظومة العمل بين العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً لشركاء النجاح بالشركة القابضة وكافة الوزارات والجهات والشركات المختصة حيث يشهد ذلك فى نفس الوقت متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً من الفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.