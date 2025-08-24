قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ضبط 74 كجم من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للجان المشتركة بتكثيف الجهود بمختلف المراكز والمدن للتفتيش على أماكن تصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، ومحلات بيع الحلويات، وأيضاً الأسماك المملحة ، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق، وذلك فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة إدفو . 

ووجه المحافظ بتنظيم سلسلة من الحملات المتتالية خلال الأيام المقبلة بحيث يتم فيها مشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء لضبط أى سلع غذائية فاسدة قد يقوم بعض التجار بطرحها للمستهلكين استغلالا لإقبال الجمهور عليها لأحياء هذه المناسبة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة مكبرة على الأسواق شارك فيها نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ، ومسئولى الجهات المختصة بالتعاون مع شرطة المرافق .

المولد النبوى الشريف

و أسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 كجم متنوعة من حلوى المولد المجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم تحرير 4 محاضر جنح تموينية ، وتم بالتوازى سحب 5 عينات وإرسالها لمعامل الصحة ، مع إعدام 9 كجم من الأغذية للتغير فى خواصها الطبيعية ، مع تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، ومخالفة للنظافة العامة .

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره للجهود الوطنية والمخلصة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية ، وروح التلاحم والعمل المثمر والبناء بروح الفريق الواحد ، وهو ما كان يعم منظومة العمل بين العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً لشركاء النجاح بالشركة القابضة وكافة الوزارات والجهات والشركات المختصة حيث يشهد ذلك فى نفس الوقت متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً من الفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

