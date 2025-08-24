الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتحمل رسوم المتقدمين لامتحانات البورد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحمل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية كامل رسوم الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين الصندوق والمجلس الصحي المصري، بهدف تقديم الدعم المالي لأعضاء الصندوق المُسجلين للتدريب بالبورد المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأهمية تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم للأطباء ورعايتهم والاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الصندوق سدد كامل رسوم امتحان البورد المصري عن الجزء الأول (دورة أغسطس2025)، لعدد 1203 دارس، مؤكداً استمرار تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن تلك الخطوة تعكس رؤية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والمزايا والدعم لأعضائه تقديراً لجهودهم واعترافا بدورهم الفعال، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار قي تقديم الخدمات الصحية بفعالية وكفاءة.

من جانبه أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على أن الصندوق يعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للأطباء، تعزيزاً لرؤية الدولة للإستثمار في الكوادر البشرية ودعم الأطباء مادياً ومعنوياً وتحسين أوضاعهم.