سفير إسرائيل بواشنطن: نحكم السيطرة على 75% من قطاع غزة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية أن سفير إسرائيل في واشنطن، قال إنه لن نتوقف قبل القضاء على حماس وإطلاق سراح المحتجزين.



وأضاف أن الحرب ستتوقف فورا إذا ألقت حماس سلاحها كما فعلت منظمة التحرير في لبنان عام 1982، ونحكم السيطرة على 75% من قطاع غزة والمشاهد المرتبطة بالجوع تأتي من مدينة غزة التي لا تزال تحت سيطرة حماس.



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 272 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الضحايا، قضى ثمانية أشخاص نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمجاعة إلى 289 قتيلًا، بينهم 115 طفلًا منذ بداية النزاع، وفقا لما نشرته بترا -وكالة الأنباء الأردنية

ولفت التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية بلغ 19 قتيلاً و123 جريحًا خلال اليوم الماضي فقط.

وأثّرت هذه الأرقام بشكل مباشر على الوضع الإنساني القائم في القطاع الذي يعاني من حصار متواصل وأزمة غذائية تنذر بكارثة.

إذ أكّدت التقارير الصادرة من مستشفيات القطاع أن العديد من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، ويمنع القصف المتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وفقا للوكالة الأردنية.

من ناحيتها، كشفت وزارة الصحة أن عدد القتلى منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 62,686 قتيلًا، بينما تجاوز عدد المصابين 157,951 شخصًا