قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
بكام عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تبشر بحالة الطقس: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم
صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب
لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور
إصابة 25 شخصا باختناق في حريق مستشفى جامعة قناة السويس
الدعم الغربي يتواصل.. دفاعات جوية وعقوبات جديدة لمواجهة التصعيد الروسي.. تفاصيل
أنا معملتش حاجة ومبشربش.. انهيار البلوجر نرمين طارق في تخشيبة الآداب
شعبة الخضروات تكشف سر تراجع الأسعار في الأسواق
مادة البرمجة أبرزها|ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا العام المقبل؟
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صور تجمعها مع المشاهير.. شنطة البلوجر نرمين طاهر حرز في مباحث الآداب

نرمين طارق وعمرو دياب
نرمين طارق وعمرو دياب
كتب محمد عبدالله :

قررت الجهات الأمنية عرض البلوجر نرمين طارق علي جهات التحقيق المختصة اليوم للتحقيق معها في عدد من البلاغات المقدمة ضدها لاتهامها بخدش الآداب العامة والقيم الأسرية.

عثرت الأجهزة الأمنية علي مجموعة من الفيديوهات والصور علي موبايل البلوجر نرمين طارق بعد القبض عليها تقوم بنشرها علي تيك تك وانستجرام جمعتها بفنانين مشاهير مثل عمرو دياب وتامر حسني ومصطفي قمر وغيرهم وكذلك مجموعة من المشاهير العرب وكذلك تم تحريز اثنين من الهواتف ورزمة من الأموال.

وقضت البلوجر نرمين طارق ليلتلها فى تخشيبة الحبس منهارة وتبكي وتصرخ “أنا معملتش حاجه .. أنا بريئة ..أنا مبشربش مخدرات”.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافسة الآداب العامة  وفي هذه السطور نرصد من هي البلوجر نرمين طارق. 

واحدة من أشهر البلوجر في مصر والعالم العربي وحصلت علي شهرة كبيرة بصورها مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي لديها أكثر من 250 ألف متابع على إنستجرام حيث تُشارك أحدث صيحات الموضة إطلالاتها اليومية وواحدة من أبرز وجوه الموضة الرقمية في مصر استطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية كبيرة تُعتبر من أهم البلوجر فيما يتعلق بالموضوع. 

وتلقت الجهات الأمنية العديد من البلاغات ضد البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات وصور تحرض علي الفجور وتهدم القيم الأسرية. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعثر بحوزتها علي مبالغ نقدية بعملات أجنبية وعربية ومصرية وتم التحفظ علي سيارتها. 

كما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت

نرمين طارق البلوجر نرمين طارق حبس نرمين طارق القبض علي نرمين طارق نرمين طارق وعمرو دياب نرمين طارق و عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

محمود

محمود ناصف حكما لمباراة الزمالك وفاركو في الدورى الممتاز

كهربا

كهربا يشارك جمهوره منشورا جديدا

شباب كرة الطائرة

شباب الطائرة يتأهلون إلى الدور الثاني بعد الفوز على تركيا في بطولة العالم بالصين

بالصور

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

زي المحلات.. طريقة عمل خلطة الحواوشي

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

درة تثير الجدل بفستان ملفت

درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت
درة تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد