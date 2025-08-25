قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حوكمة إلكترونية كاملة للنظم المالية بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن العام الأكاديمي الجديد 2025/2026 سيكون عام الحوكمة الإلكترونية للنظم المالية بالجامعة، وأن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبية وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الحوكمة ستشمل مجموعة من التطبيقات الإلكترونية مثل: مستحقاتي، تشييد، صيانة، صندوق، حافز، إنجاز، شراء  والتي ستعمل جميعها ضمن نظام مالي موحد يتيح متابعة دقيقة لكافة العمليات المالية بالجامعة.

وأوضح عكاوى، أن النظام الجديد يهدف إلى معرفة التمويل المتاح في كل باب وبند فرعي من الموازنة، متابعة المبالغ المخصصة للصناديق الخاصة والباب السادس والموارد الذاتية، تحديد حجم التمويل الذاتي مقارنة بإجمالي الميزانية، رصد الفارق بين ما تم الإرتباط عليه وما تم صرفه بالفعل، تقييم أداء الوحدات الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة جنوب الوادى، أن صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين سيكون مرتبطاً مباشرة بإدخال البيانات على التطبيقات الإلكترونية، مثل الجداول الدراسية على تطبيق الإدارة الإلكترونية للقاعات، وحضور الجلسات على تطبيق اجتماع.

وأشار عكاوى، إلى أن هذه الإجراءات ستضمن صرف المستحقات وفق ضوابط دقيقة، وتحقيق العدالة بين الجميع، مؤكداً أن الهدف النهائي هو بناء "ذاكرة مالية" للجامعة تُستخدم في التخطيط المستقبلي، وتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الرضا الوظيفي بما ينعكس على جودة الأداء الأكاديمي والإداري.
 


 

جامعة جنوب الوادى الحوكمة الإلكترونية التطبيقات الإلكترونية قنا

