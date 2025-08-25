شاب يغافل صديقه ويستولى على أموال من حسابه البنكي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه.

تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالى من حسابه البنكى باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه .

بالفحص تبين قيام صديق المجنى عليه ممرض مقيم رفقته بذات العنوان، بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول وإستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال فى إجراء العديد من عمليات تحويل المبالغ المالية إلى حسابه البنكى ومحفظته الإلكترونية.

أمكن ضبطه وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى ومحفظة إلكترونية بداخلهما مبلغ مالى "من متحصلات إرتكابه للواقعة" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.