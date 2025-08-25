الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

وأشار إبراهيم السجيني إلى أن تقرير جهود جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 15 أغسطس 2025 ارتكز على ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين من جانب الفروع الإقليمية في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة وفعاليات الجهاز خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فيما يتعلق بالمحور الأول (الحملات الرقابية)، فقد قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ 403 حملات في 24 محافظة، وبالمرور على 5433 منشأة أسفرت عن تحرير 1163 مخالفة، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها.



ولفت "السجيني" إلى أن الحملات حققت نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تكمن في حماية حقوق المستهلكين، ومواجهة مختلف الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات على النيابات المختصة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني (شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات)، استعرض إبراهيم السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4749 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 2154 شكوى.

ووصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 5489 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 1979 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة المشار إليها أكثر من 10 آلاف شكوى.

و لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت أكثر من 10 آلاف شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة من 2025/8/1 إلى 2025/8/15 بلغ 2769 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

وحول المحور الثالث والأخير (أنشطة وفعاليات الجهاز)، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الجهاز ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الأردنية؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي بين البلدين.

ونوه رئيس الجهاز إلى لقائه بمحافظ الجيزة، ورئيس الغرف التجارية بالجيزة، لبحث ومتابعة جهود خفض أسعار السلع، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة أسواق اليوم الواحد، بمختلف الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنظيم معرض (أهلًا مدارس) قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركات العارضة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.