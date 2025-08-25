قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
برلمان

لعب عيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمقطم.. هذه عقوبة المتهمين

معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 6 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بالرأس والوجه، وطرف ثان 7 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم ، لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى وإحداث الإصابات المشار إليها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي مشاجرة الأسلحة البيضاء

