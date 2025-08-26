قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
ديني

ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟ سؤال ورد الى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب أمين الفتوى على السؤال قائلا: إن الزوج الذى يترك زوجته بدون أي مصاريف يكون عليه إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته".


وأضاف خلال فتوى له أن  الزوج هذا مرتكب لأثم وذنب عظيم وعليه أن يرعى من كلفه الله برعايته.


وبين أن النفقة على الزوجة ورعايتها واجبة على الزوج، وإن تركها فإنه مرتكب لوزر عظيم، وعليه أن يبادر بالتوبة .

حكم الزوج لو امتنع عن الإنفاق

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط فورا، فيما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وللقاضي أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق.

وأضاف شيخ الأزهر، في البرنامج الرمضاني، أنه ليس صحيحا أن أفضلية القوامة هي أفضلية تشريف، بل الصحيح أنها أفضلية اختيار للأنسب والأكثر تحملا لمشاق الأسرة وصبرا على تكاليفها.


وتابع: أول ما يتبادر من قول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هو تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء عامة وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة، زوجة وأولادا.


وأضاف، أنه لا يفهم من آية القوامة لا من قريب ولا من بعيد، أنها قوامة مطلقة على الزوجة لا حدود لها، ولكن ما يفهم أنها قوامة محدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة وما تحتاجه من رعاية وحماية، فهي إن صح التمثيل : قوامة إدارة وتسيير أعمال وليست قوامة رئاسة وسيطرة.

وأشار إلى أن المتأمل في الآية الكريمة ، يتضح له أن هذه الآية عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء لسبيين:

الأول: بسبب الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والتي ترشح الزوج بالفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا، أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيه لأعباء هذه القوامة.

الثاني: بسبب ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة تبعا حال حياته وبعد وفاته.

وأكد شيخ الأزهر، أن الآية الكريمة تقرر بوضوح لا لبس فيه، أن القوامة أليق بالرجل لسبيين محددين، وهما التفاضل في الطاقات والقدرات، والإنفاق الذي يختص به الزوج فيما إذا كانت القوامة على الأسرة.

وذكر أن القوامة في السياق القرآني هي استحقاق للرجل في مقابل أمرين مجتمعين معا، هما تأهله للإدارة في دائرة الأسرة حصرا، والتزامه بالإنفاق على زوجته من ماله وإعفائها من تكاليفها.

ولفت شيخ الأزهر النظر إلى أن القوامة إذا كانت قوامة محدودة بنطاق شئون الاسرة، فإنها أيضا ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب، هو الإنفاق على الزوجة وعلى الأسرة، وأن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء عفا نفسه منه، بل هو تكليف شرعي على سبيل الوجوب.

ويفهم من ذلك أننا أمام حق هو القوامة على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام قوامة مستحقة استحقاقا مطلقا أو استحقاق لا يقابله واجب.


وتابع: للأسف أن كثيرين فهموا من آية القوامة إباحة التسلط على الزوجة وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، والقوامة بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته وفهمها بهذا الإطار يعد نشازا وخروجا صريحا عن منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة وتصون إنسانيتها وتحفظ حقوقها.

