شفاء الأورمان: احصلنا على البورد العربي.. ونستقبل 600 مريض يوميا

أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان تتواجد في محافظة الأقصر وتخدم 7 محافظات في الصعيد .



وقال محمود فؤاد في مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نقدم خدمة مجانية وآدمية لأهالينا في صعيد مصر ".

وتابع محمود فؤاد :" المستشفى حصل على اعتماد البورد العربي وهو اول اعتماد لمستشفى غير جامعي في صعيد مصر ".

واكمل محمود فؤاد :" تم إعداد تقارير كثيرة عن جودة العمل داخل مستشفى شفاء الاورمان للحصول على البورد العربي "

.

ولفت محمود فؤاد :" مستشفى شفاء الأورمان تستقبل يوميا من 500 لـ 600 مريض، وخلال أقل من عام سيكون لدينا اول جهاز لإنتاج النظائر المشعة في صعيد مصر ".

