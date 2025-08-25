«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي

التقى محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، بالدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودعم مشروعات الهيئة في مجالات التحول الرقمي.

شارك في الحضور عدد من قيادات المصرف من بينهم عمرو سند، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وعمرو الوكيل،رئيس الشبكة والأفرع، وزياد علي رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية والمعاملات ومحمد باز،رئيس مبيعات خدمات الشركات، ومروة مراد،المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمصرف.

وأكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية تمثل خطوة مهمة نحو دعم استدامة الاستثمار الصحي، وتعكس التزام المصرف بالمسئولية المجتمعية من خلال الإسهام في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

أضاف أن رؤية المصرف في دعم المشروعات القومية المصرية، وسبل التعاون لجذب الاستثمارات التي تدعم جهود الدولة التنموية في كافة القطاعات، والتي على رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المناقشات تطرقت لدعم تشغيل المستشفى الافتراضي ومركز البيانات الصحية وعلوم الذكاء الاصطناعي بالإسماعيلية، إلى جانب إطلاق منصات طبية إلكترونية متكاملة بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة ويترجم رؤية الهيئة في بناء أول مستشفى افتراضية في إفريقيا، وأكبر صرح صحي رقمي في الشرق الأوسط".

وأضاف أن التعاون مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يشمل أيضًا إطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر بالهيئة عن الإدارة المالية، وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثماري لدى العاملين، بما يرفع كفاءة الأداء، ويضمن استدامة الأعمال داخل الهيئة.

كما أوضح رئيس الهيئة أن اللقاء تناول كذلك التعاون مع المصرف في نشر التوعية والثقافة المالية والمصرفية، من خلال منشآت الهيئة الصحية خاصة في صعيد مصر، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي، فضلًا عن دعم المصرف لمبادرات شباب الأطباء التي اطلقها البنك المركزي المصري. كما أشار إلى أنه تم بحث آليات تيسير صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الصحي من خلال توفير المصرف لماكينات صراف آلي داخل منشآت الهيئة الصحية بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "السبكي" أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق نموذج أعمال جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع فتح المجال أمام الاستثمارات البنكية وصناديق الاستثمار، لافتًا إلى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لبدء علاقة استراتيجية تدعم خطط الدولة وتحقق التكامل بين القطاع الصحي والمصرفي.