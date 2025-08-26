إعصار كاجيكي يقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في فيتنام ويغرق هانوي

قالت السلطات في فيتنام، اليوم الثلاثاء، إن الإعصار كاجيكي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين، محذرة من أن الأمطار الغزيرة قد تسبب فيضانات و انهيارات أرضية.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن العاصفة ألحقت أضرارًا بنحو 7000 منزل، وغمرت 28,800 هكتار من مزارع الأرز، وأسقطت 18,000 شجرة.

كما أسقطت 331 عمود كهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مقاطعات ثانه هوا، ونجي آن، وها تينه، وتاي نجوين، وفو ثو.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية شوارع العاصمة هانوي وهي تغمرها المياه بشدة بسبب هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن إعصار كاجيكي تراجع إلى مستوى منخفض استوائي بعد أن ضرب الساحل الشمالي الأوسط لفيتنام بعد ظهر يوم الاثنين، وذلك أثناء انتقاله إلى لاوس صباح الثلاثاء.

وحذرت الوكالة من أن الأمطار ستستمر في عدة أجزاء من شمال فيتنام، حيث من المحتمل أن تحصل بعض المناطق على ما يصل إلى 150 مليمترًا (6 بوصات) من الأمطار في ست ساعات، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

قبل وصوله إلى فيتنام، مر إعصار كاجيكي بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية يوم الأحد، ما أجبر مدينة سانيا في الجزيرة على إغلاق الشركات ووسائل النقل العام.