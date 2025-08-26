قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار كاجيكي يقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في فيتنام ويغرق هانوي

اعصار فيتنام
اعصار فيتنام
محمد على

قالت السلطات في فيتنام، اليوم الثلاثاء، إن الإعصار كاجيكي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين، محذرة من أن الأمطار الغزيرة قد تسبب فيضانات و انهيارات أرضية.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن العاصفة ألحقت أضرارًا بنحو 7000 منزل، وغمرت 28,800 هكتار من مزارع الأرز، وأسقطت 18,000 شجرة.

كما أسقطت 331 عمود كهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مقاطعات ثانه هوا، ونجي آن، وها تينه، وتاي نجوين، وفو ثو.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية شوارع العاصمة هانوي وهي تغمرها المياه بشدة بسبب هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن إعصار كاجيكي تراجع إلى مستوى منخفض استوائي بعد أن ضرب الساحل الشمالي الأوسط لفيتنام بعد ظهر يوم الاثنين، وذلك أثناء انتقاله إلى لاوس صباح الثلاثاء.

وحذرت الوكالة من أن الأمطار ستستمر في عدة أجزاء من شمال فيتنام، حيث من المحتمل أن تحصل بعض المناطق على ما يصل إلى 150 مليمترًا (6 بوصات) من الأمطار في ست ساعات، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.

قبل وصوله إلى فيتنام، مر إعصار كاجيكي بالقرب من الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية يوم الأحد، ما أجبر مدينة سانيا في الجزيرة على إغلاق الشركات ووسائل النقل العام.

إعصار كاجيكي ثلاثة أشخاص قتل فيتنام هانوي غرق هانوي الثلاثاء فيضانات انهيارات أرضية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

مجدي عبد العاطي

يعيد اكتشاف نفسه.. إسلام صادق يعلق على قيادة مجدي عبد العاطي لـ «مودرن سبورت»

الزمالك

أحلى أشواط الدوري.. تعليق إبراهيم عبد الجواد على أداء المحلة والأهلي

منتخب مصر

بعثة منتخب مصر تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج.. تفاصيل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد