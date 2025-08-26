للانفراد بصدارة الدوري.. المصري فى مواجهة حرس الحدود اليوم

يخوض فريق المصري البورسعيدي مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على حرس الحدود في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كلا الفريقين لتحقيق أهداف متباينة ما بين الحفاظ على الصدارة أو تحسين الموقف بجدول الترتيب.

يدخل حرس الحدود المباراة وسط أجواء صعبة، حيث يطمح الفريق العسكري إلى استغلال عاملي الأرض والروح القتالية لتقديم أداء مميز أمام المتصدر، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة، ما يجعل المواجهة بمثابة تحدٍ خاص لتعويض البداية المتذبذبة.

في المقابل، يدخل المصري اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على الزمالك صاحب الوصافة، بعدما قدم واحدة من أقوى البدايات هذا الموسم بحصده الانتصار في أول جولتين، ثم التعادل مع بيراميدز في الجولة الماضية.

ويمتلك الفريق فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة العاشرة والانفراد بالقمة متفوقاً على الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

على صعيد آخر، حرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق قبل اللقاء لحسم أي خلافات داخلية، حيث تمت تسوية أزمة كريم العراقي قائد الفريق عقب تغريمه بسبب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق.

وتعاهد اللاعبون على تجاوز هذه المرحلة والتركيز داخل الملعب من أجل مواصلة الانتصارات.

وتتجه أنظار جماهير بورسعيد الليلة إلى استاد السويس الجديد، حيث يأمل أنصار المصري أن يواصل فريقهم الانطلاقة القوية ويثبت جدارته بالصدارة، بينما يسعى حرس الحدود لإيقاف قطار المتصدر وتحقيق مفاجأة تعزز طموحاته في مشوار الدوري.