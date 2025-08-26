قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تعاني من نقص حاد وخطير
الصحة : خفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027
مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم
تواصل التصويت للمصريين بالأردن في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للانفراد بصدارة الدوري.. المصري فى مواجهة حرس الحدود اليوم

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

يخوض فريق المصري البورسعيدي مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على حرس الحدود في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله كلا الفريقين لتحقيق أهداف متباينة ما بين الحفاظ على الصدارة أو تحسين الموقف بجدول الترتيب.

يدخل حرس الحدود المباراة وسط أجواء صعبة، حيث يطمح الفريق العسكري إلى استغلال عاملي الأرض والروح القتالية لتقديم أداء مميز أمام المتصدر، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة، ما يجعل المواجهة بمثابة تحدٍ خاص لتعويض البداية المتذبذبة.

في المقابل، يدخل المصري اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على الزمالك صاحب الوصافة، بعدما قدم واحدة من أقوى البدايات هذا الموسم بحصده الانتصار في أول جولتين، ثم التعادل مع بيراميدز في الجولة الماضية.

ويمتلك الفريق فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة العاشرة والانفراد بالقمة متفوقاً على الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

على صعيد آخر، حرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق قبل اللقاء لحسم أي خلافات داخلية، حيث تمت تسوية أزمة كريم العراقي قائد الفريق عقب تغريمه بسبب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق.

وتعاهد اللاعبون على تجاوز هذه المرحلة والتركيز داخل الملعب من أجل مواصلة الانتصارات.

وتتجه أنظار جماهير بورسعيد الليلة إلى استاد السويس الجديد، حيث يأمل أنصار المصري أن يواصل فريقهم الانطلاقة القوية ويثبت جدارته بالصدارة، بينما يسعى حرس الحدود لإيقاف قطار المتصدر وتحقيق مفاجأة تعزز طموحاته في مشوار الدوري.

المصري البورسعيدي المصري حرس الحدود الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

بالصور

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد