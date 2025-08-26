قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

58 فيلما و30 دولة تتنافس بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة
سعيد فراج

أعلن مهرجان الغردقة  لسينما الشباب عن غلق باب التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025.

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان  : أن قائمة أفلام المهرجان تضم عدد كبير من أفلام العرض العالمي الأول سواء داخل المسابقات والجوائز الخاصة التي يمنحها المهرجان ومسابقة الفيلم السياحي التي  تم إستحداثها هذا العام والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم  البيئة والمناخ . 

 وذكر أنه خلال فعاليات المهرجان ستعلن جوائز المرحلة الأولي لمنصة السيناريو التي أطلقتها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بالتعاون مع المهرجان في إحتفالية كبري تخصص لهذا الشأن بحضور عدد من المنتجين الذين سيتولون تنفيذ السيناريوهات الفائزة.

من جانبها كشفت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان  أن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة وصل عددها إلي  600 فيلم  طويل وقصير  تمت تصفيتها عن طريق لجنة المشاهدة إلي 58 فيلم  من  30 دولة  عربية وأجنبية  منها روسيا وألمانيا و أوزبكستان  و بولندا و كازاخستان وأسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الهند و البحرين والإمارات و   السعودية و الأردن و المغرب و فلسطين و ايطاليا أرمينيا والمكسيك و كمبوديا وفرنسا و العراق و الصين ولبنان إلي جانب المشاركة المصرية فى جميع أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة  .

مشيرة  إلي ان المهرجان سيخصص ضمن فعالياته عددا من الورش والماستر كلاس لنجوم وصناع السينما المصرية والعالمية 

لافتة إلي أن عروض المهرجان وفعالياته ستمتد إلي قصر ثقافة الغردقة الذي سيستضيف عروض أفلام مسابقات المهرجان إلي جانب بعضا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم والماستر كلاس لكبار النجوم والسينمائيين.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب محمد الباسوسي مسعد فودة جيهان عبد اللطيف بدر مهرجان الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

المؤتمر: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ وربطها بالصناعة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

حزب العدل

حزب العدل: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى

محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

اتحاد شباب المصريين بالخارج: أبناء الجاليات أفشلوا مخططات الجماعة الإرهابية لاقتحام السفارات

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد