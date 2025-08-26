أوقاف البحر الأحمر تطلق برنامج "صحح تلاوتك" لتعزيز الوعي القرآني بين المصلين

نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، برنامجًا دعويًا بعنوان "صحح تلاوتك"، بمشاركة عدد من أئمة المساجد، في إطار جهودها لتعميق الصلة بالقرآن الكريم ورفع مستوى الوعي بأحكام التلاوة والتجويد.

وشهد البرنامج حضورًا لافتًا من رواد المساجد، حيث استمع المشاركون إلى تلاوات قرآنية، وتلقوا توجيهات عملية حول مخارج الحروف وضبط أحكام التجويد، مع التركيز على تصحيح الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المصلون أثناء التلاوة.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز الروحانية داخل بيوت الله، وغرس محبة القرآن الكريم في نفوس المصلين من خلال التلاوة الصحيحة والفهم والتدبر.

وتواصل مديرية الأوقاف تنفيذ برنامج "صحح تلاوتك" بمختلف مساجد المحافظة، لضمان وصول الرسالة الدعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من أبناء البحر الأحمر، في إطار خطتها لنشر الوعي الديني الصحيح وخدمة القرآن الكريم.