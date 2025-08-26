فينسنت أبو بكر يقترب من الوداد.. والمترجي يعود رسميا لتعزيز الهجوم الأحمر

كشفت صحيفة المنتخب المغربية أن المهاجم الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر وصل إلى مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، تمهيدًا لإجراء مفاوضاته النهائية مع نادي الوداد الرياضي بشأن صفقة انتقال محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن قائد منتخب الكاميرون اقتنع بمشروع الوداد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

وكان أبو بكر خاض الموسم الماضي تجربة احترافية مع هاتاي سبور التركي، وهو النادي الذي لعب له في وقت سابق الثنائي المغربي أيوب الكعبي ومنير المحمدي.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الوداد عن عودة مهاجمه السابق زهير المترجي بعد توقيعه عقدًا جديدًا يمتد لثلاثة مواسم، عقب فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي فاركو المصري. وأكد بيان النادي أن التعاقد مع المترجي جاء لتعزيز الخط الأمامي قبل إغلاق سوق الانتقالات، باعتباره أحد أبناء النادي وصاحب خبرة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية.

وخاض المترجي، البالغ من العمر 29 عامًا، موسمًا واحدًا مع فاركو شارك خلاله في 15 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر، بينما يمتلك سجلًا بارزًا مع الوداد، حيث لعب 148 مباراة سجل فيها 29 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة، وأسهم في التتويج بأربع بطولات للدوري المغربي ولقب لدوري أبطال إفريقيا.