رسميا.. الفتح السعودي يعلن تجديد عقد مراد باتنا

أعلن نادي الفتح السعودي، تجديد عقد مهاجمه المغربي مراد باتنا، في إطار خطته للحفاظ على قوامه الأساسي في الموسم الجديد.

وأوضح الفتح عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه جدد عقد مراد باتنا، دون الكشف عن أي تفاصيل حول مدة العقد.

وكان مراد باتنا انضم إلى الفتح عام 2020، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، ولعب المهاجم المغربي 126 بقميص الفريق السعودي، سجل 50 هدفًا، وصنع 35.

وفي الموسم الماضي (2024-2025)، لعب مراد باتنا 28 مباراة بدوري روشن السعودي، سجل 13 هدفا وصنع 6.

يذكر أن الفتح يدربه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، ويعاونه المصري أحمد مجدي.