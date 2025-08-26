جمال الكشكي: نحيي أبطال مصر المدافعين عن سفارتنا بالخارج.. ولندن لها دور في تأسيس جماعة الإخوان

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل التحية لأبطال مصر اللي بيدافعوا عن السفارات المصرية في الخارج ".



وتابع جمال الكشكي :" نعلم الدور الذي قامت به بريطانيا لتأسيس جماعة الإخوان الإرهابية ونعلم أن الهدف هو قطع الطريق أمام الحركات الوطنية بعد 1919 في مصر ".

واكمل جمال الكشكي :" جماعة الإخوان الإرهابية كرست إذاعات من أوروبا وكل الدول في العالم في فترة العدوان الثلاثي على مصر للهجوم على مصر من اجل انهيار الدولة ".



ولفت جمال الكشكي :" هناك اتفاقية دولية وهي اتفاقية فيينا التي تنص على توفير الحمياة للبعثات الدبلوماسية في مختلف الدول وأوروبا لا تحمي البعثات الدبلوماسية المصرية ".

