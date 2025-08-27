قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
وزير الخزانة الأمريكي: عائدات الرسوم الجمركية قد تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أغسطس إن إيرادات الرسوم الجمركية الناتجة عن تعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تتجاوز 500 مليار دولار سنوياً، مع قفزة كبيرة بين شهري يوليو ، وأغسطس ومن المرجح حدوث قفزة أكبر في سبتمبر

وأضاف وزير الخزانة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن تقديراته السابقة لمعدل تحصيل الرسوم الجمركية البالغة 300 مليار دولار سنوياً كانت منخفضة جداً.

وقال بيسنت: "شهدنا قفزة كبيرة من يوليو إلى أغسطس، وأعتقد أننا سنشهد قفزة أكبر من أغسطس إلى سبتمبر". "لذا أعتقد أننا قد نكون في طريقنا إلى تجاوز نصف تريليون دولار، وربما نحو تريليون دولار. لقد حققت هذه الإدارة، إدارتكم، انخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزانية".

وبحسب وكالة رويترز، من المنتظر أن تعوّض عائدات الرسوم الجمركية زيادات العجز الناتجة عن مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الجمهوريون هذا العام. 

وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يرفع هذا القانون العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وبدأت الإدارة الأميركية في تطبيق زيادات كبيرة في معدلات الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين تقريباً في السابع من أغسطس الجاري.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، أنه حتى يوم 22 أغسطس، جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الضرائب الجمركية والاستهلاكية مجتمعةً منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يُعادل إجمالي ما تم جمعه لشهر يوليو بأكمله. وفي 22 يوليو، وصل هذا الرقم الإجمالي إلى 7.8 مليار دولار، إلا أن تحصيلات الرسوم الجمركية قد تختلف من يوم لآخر.

وذكر وزير الخزانة أيضاً أن تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس المُعدلة بالزيادة الأسبوع الماضي للإيرادات الفدرالية من رسوم ترامب الجمركية، تُشير إلى أنها قد تُخفض العجز الفدرالي بمقدار أربعة تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. 

وأضاف بيسنت: "أتوقع أن يرتفع هذا الرقم من الآن فصاعداً".

ويتضمن أحدث تقدير لمكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاعاً عن شهر يونيو عندما توقع أن الإيرادات من التعرفات الجمركية الجديدة من شأنها أن تقلل العجز بمقدار ثلاثة تريليونات دولار على مدى 10 سنوات.

