بعد ضبط مصنعين لإنتاج المخدرات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتي إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية من بودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 أطنان من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينها سيارتا الإسعاف المستخدمتان فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (350 مليون جنيه)، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد والعقاقير المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.