أحلى من الجاهز.. طريقة تحضير معجنات الجبن

تعد معجنات الجبن من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير معجنات الجبن في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير معجنات الجبن

5 أكواب دقيق

4 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 كوب ماء دافئ

4 ملاعق كبيرة لبن بودر

1 علبة زبادى بدون ماء

1 كوب زيت زيتون

حشو المعجنات

جبنة موتزاريلا

جبنة كريمى

زعتر أخضر

حبة البركة

طريقة تحضير معجنات الجبن

ضعي فى العجان الدقيق، اللبن البودر ، السكر ، خميرة، ماء و تعجن المكونات ثم ضيفي تدريجياً الملح ، الزيت ، زبادى مع إستمرار عجن المكونات للحصول على العجين المطلوب.

اتركي العجين ليخمر قليلاً.

في وعاء ضعي الجبن موتزاريلا , جبنة كريمى , زعتر , حبة الركبة و تقلب المكونات للحصول على الحشوة المطلوبة.

أفردي العجين و يحشو بالحشو الجبن، ثم شكلي العجين حسب الرغبة

يوضع فى صاج ثم يوضع فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.