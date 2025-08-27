أحلى من الجاهز.. طريقة تحضير معجنات الجبن

تعد معجنات الجبن من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير معجنات الجبن في المنزل بخطوات بسيطة.
مقادير معجنات الجبن
5 أكواب دقيق
4 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 كوب ماء دافئ
4 ملاعق كبيرة لبن بودر
1 علبة زبادى بدون ماء
1 كوب زيت زيتون
حشو المعجنات
جبنة موتزاريلا
جبنة كريمى
زعتر أخضر
حبة البركة
طريقة تحضير معجنات الجبن
ضعي فى العجان الدقيق، اللبن البودر ، السكر ، خميرة، ماء و تعجن المكونات ثم ضيفي تدريجياً الملح ، الزيت ، زبادى مع إستمرار عجن المكونات للحصول على العجين المطلوب.
اتركي العجين ليخمر قليلاً.
في وعاء ضعي الجبن موتزاريلا , جبنة كريمى , زعتر , حبة الركبة و تقلب المكونات للحصول على الحشوة المطلوبة.
أفردي العجين و يحشو بالحشو الجبن، ثم شكلي العجين حسب الرغبة
يوضع فى صاج ثم يوضع فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.