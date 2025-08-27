إسنا تتجمل.. الأشجار تتلون بعلم مصر وحملة لتزيين الميادين والشوارع

حرص قسم الحدائق والبساتين بمركز اسنا، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على مواصلة أعماله اليومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية من خلال قص وتقليم الأشجار وتطهير المناطق المختلفة، إلى جانب دهان الأشجار بعلم مصر لإضفاء لمسة جمالية على جانبي الطرق

وأوضح علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الأعمال شملت قص وتقليم الأشجار بمحيط موقف الأقاليم ومنطقة أرض اللواء، بالإضافة إلى استكمال الأعمال من الكمين الشرقي وصولاً إلى محطة إسنا جنوباً.

كما جرى العمل بشارع البحر حيث تم تطهير الحفر وقص أشجار الدفلة، مع الاستعداد لقص أشجار الفيكس خلال الأيام المقبلة

في السياق ذاته يجري تجهيز المنطقة الممتدة من الجزيرة أو المسلة حتى موقف الأقاليم على جانبي ترعة أصفون تمهيداً لزراعتها وزيادة المسطحات الخضراء، بجانب أعمال الدهانات وتجهيز الممرات لاستكمال قص أشجار الفيكس من الكمين الشرقي حتى وحدة مرور إسنا بنفس الصورة التي نالت استحسان المواطنين بالموسم الماضي

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة مستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع إسنا وتحسين البيئة العامة بما يعكس وجه حضاري يليق بالمواطنين والزائرين